Неизвестные избили харьковского антимайдановца Игната Кромского, известного по кличке «Топаз», возле суда в Киеве, где планировалось слушание уголовного дела против него.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на адвоката Кромского Александра Шадрина.

«Неизвестные избили Кромского возле суда, его забрала скорая», - отметил защитник.

По его словам, из-за этого инцидента назначенный на сегодня суд перенесен на 16 часов 14 июля. У Кромского якобы сломан нос.

В январе 2018 года Киевский райсуд Харькова назначил лидеру местного антимайдана Игнату Кромскому – «Топазу» наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества за совершение ряда преступлений весной 2014 года.

28 сентября того же года Октябрьский райсуд Харькова освободил его из-под стражи по так называемому «закону Савченко». Сейчас в отношении него рассматривается производство по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

В феврале 2014 года Кромской был охранником антимайдана в Мариинском парке в Киеве с позывным «Топаз». В сети размещено его обращение к Путину с просьбой ввести войска в Украину «для защиты граждан».