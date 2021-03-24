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Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали незаконную схему с драгоценными камнями, противоправно добытым в Украине, сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленники обрабатывали топаз, берилл и кварц на ювелирном заводе, а затем незаконно вывозили его для продажи за границу. Во время обысков у них изъято более 2 тонн драгоценных камней.

По данным предварительного следствия, нелегальный бизнес контролировал один из бывших высокопоставленных чиновников при Януковиче, а организовал - владелец крупной ювелирной компании.

Оперативники СБУ установили, что злоумышленники противоправно добывали на месторождениях топаз, берилл и кварц без оформления соответствующих разрешительных документов. Добытый драгоценные камни были обработаны на мощностях компании и без оформления разрешительных документов вывозились на аукционы в Северную Америку. Также они сбывались через одну из самых известных сетей ювелирных магазинов в Украине.

Во время проведения следственных действий по месту производства и адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли более 2 тонн драгоценных камней. Драгоценности, в рамках начатого производства по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины, направлено в соответствующие экспертизы.
ForUm

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