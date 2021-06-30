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1 июля в Украине во время ливней и гроз возможно шквалистое усиление ветра и град, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра на Юге и Востоке Украины ожидается + 29 + 33, на Западе – + 24 + 29 градусов.

В большинстве областей в четверг предполагается + 26 + 30 градусов.

В Киеве июль начнется периодическими ливнями с грозой, местами градом и шквалистым усилением ветра.

Температура воздуха в столице ближайшей ночью + 17 + 20 градусов, завтра днем ​​+27 + 29 градусов.
ForUm

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