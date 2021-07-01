Верховная Рада 29 июня приняла разработанный Минсоцполитики закон «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц», сообщила пресс-служба министерства.

Законом установлено с 01.07.2021 повышение почти вдвое минимальных размеров пенсий по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, а именно:

для I группы инвалидности установлено 6000 грн;

для II группы инвалидности - 4800 грн;

для III группы инвалидности - 3700 грн;

для детей с инвалидностью - 3700 гривен.

Установлена ежемесячная адресная социальная помощь лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой.

Для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, лиц, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого стали лицами с инвалидностью с 01.01.2022 вычисления их пенсии будет проводиться с пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.