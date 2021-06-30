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Украина может подписать Соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом уже осенью.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНИАН.

«Соглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС, надеюсь, мы сможем подписать физически этой осенью. Такое соглашение означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, а европейские компании зайдут в Украину», - сказал он.

По словам премьера, появление такой конкуренции приведет к снижению цен на билеты и будет способствовать формированию в Украине открытого, конкурентного и прозрачного авиационного рынка.

Как ранее сообщал ForUm, 28 июня совет ЕС дал согласие на подписание с тремя странами, в том числе Украиной, Соглашения о совместном авиационном пространстве.
ForUm

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