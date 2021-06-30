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Генеральная прокурорша Украины Ирина Венедиктова забрала у своего заместителя Гюндуза Мамедова руководство департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ОГП. Теперь им будет руководить заместитель Максим Якубовский, сообщает Радио Свобода.

Это закреплено в приказе №210, которым внесены изменения в приказ генпрокурора №458, регулирующее распределение обязанностей руководства ведомства.

В дальнейшем Гюндуз Мамедов будет отвечать за состояние организации работы департамента защиты интересов детей и противодействия насилию и тренингового центра прокуроров.

Максим Якубовский, кроме нового для себя «департамента войны», будет руководить департаментом логистики, ресурсного и материально-технического обеспечения; департаментом планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности; департаментом информационных технологий. Кроме того, в перечне его обязанностей и в дальнейшем будут входить управления организационного обеспечения Едрей и информационно-аналитической работы; координация деятельности заместителей генерального прокурора и структурных подразделений ОГП; взаимодействие с Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, также известный как «департамент войны» создал предыдущий генеральный прокурор Руслан Рябошапка в октябре 2019 года. Тогда же заместителем генпрокурора стал Гюндуз Мамедов.

Этот департамент осуществляет надзор за расследованием преступлений, совершенных на временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, Донбасса и в условиях вооруженного конфликта.

Координатор в контекстно-медийной инициативе за права человека Ольга Решетилова раскритиковала решение Ирины Венедиктовой. Она обратила внимание, что Якубовский «никакого опыта в расследовании военных преступлений и нарушений международного гуманитарного права не имеет, и никакой предварительной работы о сохранении институциональной памяти и контакта с ключевыми организациями проведено не было».

В августе 2020 несколько правозащитных организаций в рамках медийной инициативы за права человека заявляли о давлении на департамент по надзору за расследованиями преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

В заявлении указывалось, что за неполный первый год работы департамент разработал стратегию расследования преступлений войны на Донбассе, сделал возможным полноценно расследовать связь между событиями 2014 года в Крыму и на Донбассе, начал документирование и подготовку доказательной базы для передачи в Международный уголовный суд.
ForUm

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