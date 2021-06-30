На Днестре нашли тело мужчины после трех дней поиска, сообщает ГУ ГосЧС в Ивано-Франковской области.

«30 июня в 09:55 спасатели нашли тело мужчины, поиски которого осуществлялись на реке Днестр», - проинформировали в областном управлении ГосЧС.

28 июня в селе Козин спасли трех девочек 13, 11 и 7 лет, которые не могли самостоятельно выйти из Днестра. Они находились в 20 м от берега.

Дети сообщили, что, когда одна из них начала тонуть, потянула за собой старшую сестру. Отец, увидев ситуацию, начал нырять, чтобы вытолкнуть детей на поверхность воды, а после этого пропал с поля зрения. Тогда начались спасательные работы. Водолазы обследовали около 500 кв. м дна реки Днестр и не смогли найти мужчину.

Поиски мужчины продолжались три дня.