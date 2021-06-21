20 июня в 18:00 на водолазно-спасательный пост №2 села Рудковцы Каменец-Подольского района поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что в акватории реки Днестр вблизи с. Куражин дрейфует лодка с людьми на борту, которые подают сигналы о помощи.

Безотлагательно к месту происшествия направились спасатели. Как выяснилось, лодка с семью людьми вышла из строя и дрейфовал по реке в сторону Черновицкой области. Бойцы ГосЧС оперативно доставили граждан и их плавсредство к берегу. В результате инцидента никто не травмировался.