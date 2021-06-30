В пункте пропуска «Жуляны» пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» приняли решение о запрете въезда в Украину российскому актеру и телеведущему, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Россиянин 1974 года рождения прибыл в Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Однако пограничники установили факты незаконного посещения им временно оккупированного Крыма.

Сегодня иностранец, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины, покинул Украину рейсом «Киев-Варшава». После оформления его на вылет, пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию нашего государства, в соответствии с требованиями статьи 13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Также Госпогранслужба Украины готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы Украины с инициативой аннулировать иностранцу-нарушителю свидетельства, которое дает ему право на временное проживание в Украине.