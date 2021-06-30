Президент РФ Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, и был против этой меры и раньше. Он сказал это на большой пресс-конференции 30 июня, отвечая на просьбу разъяснить «неразбериху» с санитарными требованиями. Также он впервые раскрыл, чем привился сам, передает Интерфакс.

Путин заявил, что привился «Спутником V». По его словам, его просили не называть выбранный им препарат, чтобы не вызывать ненужный ажиотаж вокруг него, однако он решил об этом рассказать с учетом поступающих вопросов.

На момент вакцинации президента в обороте были «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», напомнил Путин. Он похвалил оба препарата, особо отметив «продвинутость» «ЭпиВакКороны» и отсутствие побочных эффектов от нее. Сам он, ориентируясь на знакомых, и с учетом того, что «Спутник V» защищает от заражения на более долгий срок, выбрал именно вакцину производства Центра имени Гамалеи.

Президент добавил, что «Спутником V» прививают военных, а он все же является верховным главнокомандующим. Демонстрацию вакцинации он назвал излишним, пошутив: «Если бы делали прививку не в руку, а в другое место — тоже надо было показывать?»