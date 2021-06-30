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Во Франции начался очередной этап ослабления карантинных ограничений в условиях уменьшения активности распространения коронавируса.

Это предусмотрено правительственной стратегией постепенного выхода из режима карантина и возвращения страны к нормальной жизни, сообщает Укринформ.

В рамках четвертого и, как надеется руководство страны, последнего этапа завершения карантина во Франции с 30 июня отменены ограничения на посещение ресторанов, баров и кафе, заведений культуры и спортзалов.

Ограничение относительно заполненности помещений на 75% остается для концертных залов, общественных пространств, где проводятся фестивали, спортивные соревнования.

В то же время для посещения массовых публичных мероприятий, которые собирают более тысячи участников, необходим санитарный паспорт (сертификат), где содержится информация о вакцинации лица, результатах негативного теста на коронавирус, наличии антител в случае, если человек уже переболел COVID-19.

Ранее во Франции отменили комендантский час и требование ношения масок на улице.

При этом общие санитарные правила и требования в условиях пандемии, включая социальное дистанцирование, регулярное применение дезинфицирующих средств, являются обязательными.

По состоянию на 29 июня во Франции за сутки зафиксированы 2314 новых заражений коронавирусом, зарегистрированы 28 летальных случаев.

В стране первую дозу вакцины против коронавируса получили около 33,5 млн человек. Завершили вакцинацию 22,8 млн человек, что составляет 32,4% населения. Правительство планирует, что к концу августа будут вакцинированы 40 млн граждан.
ForUm

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