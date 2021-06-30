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В Киевской области Службы безопасности Украины разоблачила организованную группу контрабандистов, которые пытались переправить в страны ЕС почти 30 посылок с уникальными изделиями, датируемые I тысячелетием до н.э. и периодом Киевской Руси, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что в состав группы входили несколько жителей региона. Дельцы выкупали у местных коллекционеров культурные ценности для их нелегального сбыта за границу. Своих иностранных клиентов они подыскивали через интернет, в том числе на специализированных сайтах.

Переправить контрабандную дельцы планировали через сервисы международной почтовой связи.

Во время следственных действий по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили партию подготовленных к нелегальному вывозу за границу предметов старины, в частности:

изделия и украшения I тысячелетия до н.э. и периода Киевской Руси;

холодное оружие, серебряные монеты и предметы быта первого тысячелетия н.э.

Экспертиза подтвердила принадлежность изъятых предметов к культурным ценностям.

Сейчас одному из организаторов группы следователи органов безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
ForUm

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