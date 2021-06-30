Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему председателю Государственной службы геологии и недр Украины, который подделал официальный документ и безосновательно уволил сотрудника, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По данным следствия, в 2019 году чиновник незаконно освободил от должности начальника юридического управления Госгеонедр, чтобы устроить на работу другого человека.

Основанием для освобождения он указал пребывание сотрудника на больничном в течение 150 дней, хотя не имел для таких аргументов никаких подтверждающих документов.

Экс-чиновник подозревается в незаконном увольнении сотрудника по личным мотивам и в служебном подлоге (ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до 3 лет. В настоящее время досудебное расследование продолжается.