Во Львовской области водитель автомобиля Toyota Camry во время конфликта на дороге ранил из оружия пассажира другого авто, сообщает пресс-служба областной полиции.

На оперативную линию «102» поступила информация от медиков о том, что к ним за помощью обратился 37-летний житель одного из сел Золочевского района.

Врачи диагностировали у пациента ранение лица - левой щеки.

По словам потерпевшего, около 21:00 у водителя автомобиля Hyundai Santa Fe, пассажиром которого он был, возник конфликт с водителем автомобиля Toyota Camry, во время которого тот выстрелил из неизвестного оружия, попав ему в лицо.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 44-летний житель города Броды. В тот же день полицейские задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.