В результате обвала 12-этажного дома в округе Майами-Дейд (штат Флорида) обнаружено уже 12 погибших.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АВС News.

Отмечается, что еще 149 человек остаются пропавшими без вести.

Масштабная поисковая операция продолжается уже шестой день, спасатели не теряют надежды найти людей под завалами.

Специальное оборудование показывает наличие под обломками воздушных пустот, где могут быть люди, оказавшиеся в ловушке.

Президент США Джо Байден планирует вылететь во Флориду 1 июля, чтобы посетить семьи погибших и сотрудников службы экстренной помощи.

В прошлый четверг в округе Майами-Дейд (штат Флорида) обвалилась часть 12-этажного жилого дома. Причины инцидента пока неизвестны и выясняются.

Среди объявленных пропавшими без вести, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе из США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.