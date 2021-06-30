также в разделеМир
В США предложили запретить продажу авиабилетов в Беларусь 10
Число погибших при обвале дома в Майами достигло 12 человек 10
Германия завершила вывод военных из Афганистана 9
Штамм «Дельта» уже выявили 96 странах 24
Нидерланды обвинили самолеты РФ в опасных пролетах вблизи фрегата в Черном море 15
Европарламент наказал депутатов, ездивших в оккупированный Крым 18
В РФ – рекорд смертей от COVID-19 за сутки 24
В Британии секретные документы о «Дефендере» нашли на автобусной остановке 11
В Греции нашли украденную 9 лет назад картину Пикассо 12
США снова рекомендуют своим гражданам не ехать в РФ 21
Чехия требует от России компенсацию за взрывы во Врбетице, МИД РФ счел вымогательством 15
Коалиция США подтвердила ракетный удар по своим силам на юго-востоке Сирии 28
Беларусь выходит из Восточного партнерства и отзывает посла в ЕС 70
С 1 июля Литва отменяет карантин 16
Италия отменила почти все карантинные ограничения 19
В Германии произошло новое нападение с ножом, двое раненых 14
Главный пропутинский политик Франции проиграл выборы 175
Премьер Швеции подал в отставку 20

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о кризисной ситуации в КНДР. Кризис возник в сфере обеспечения безопасности республики и ее населения.

Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на публикацию Центрального телеграфного агентства Кореи, передает РБК-Украина.

Ким Чен Ын заявил, что это произошло из-за некомпетентности и безответственности ряда высокопоставленных чиновников, которые в итоге были отправлены в отставку. В связи с этим он призвал активизировать кампанию против «идеологических ошибок и негативных элементов разного рода».

«Высокопоставленные чиновники, ответственные за важные государственные дела, пренебрегли реализацией решений партии. Тем самым они вызвали серьезный инцидент, который повлек тяжелые последствия кризисной ситуации в деле обеспечения безопасности государства и граждан», - заявил Ким Чен Ын.

Напомним, в КНДР предупредили об угрозе голода в стране. Причиной является неурожай и коронавирус. Также севернокорейские СМИ сообщили, что глава страны похудел.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги