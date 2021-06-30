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Штамм COVID-19 - B.1.617.2, впервые выявленный в Индии и маркируемый Всемирной организацией здравоохранения как Delta, был зафиксирован минимум в 96 странах и территориях.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВООЗ), передает Укринформ.

Отмечается, что еще 7 стран не указали, какой именно подвид варианта они зафиксировали.

Статистика по другим штаммам коронавируса в мире выглядит следующим образом: вариант B.1.1.7, который происходит из Великобритании и классифицируется ВООЗ как Alfa, зафиксировали в 172 странах и территориях, вариант Beta (B.1.351) из Южной Африки - в 120 странах и территориях, вариант Gamma (P.1) из Бразилии - в 72.

Организация сообщает, что за последнюю неделю (21-27 июня) количество новых случаев коронавируса в мире составило 2 600 313 и соответствует аналогичным показателям за предыдущий недельный период. Количество смертей уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущей неделей и достигло 57 603. Это самый низкий еженедельный показатель смертности с начала ноября 2020 года.

На этой неделе Африканский регион зафиксировал резкий рост заболеваемости (33%) и смертности (42%) по сравнению с предыдущей неделей. Также о росте еженедельных случаев сообщили регионы Восточного Средиземноморья и Европы. Все регионы, за исключением Африканского региона, сообщили об уменьшении количества смертей за последнюю неделю.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в Бразилии (521 298; увеличение на 3% по сравнению с предыдущим недельным периодом), Индии (351 218; увеличение на 12%), Колумбии (204 132; увеличение на 5%), России (134 465; увеличение на 24%) и Аргентине (131 824 новых случаев; уменьшение на 11%).
ForUm

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