В Министерстве иностранных дел Украины предлагают в рамках инициативы Евросоюза «Восточное партнерство» открыть перспективу членства в ЕС, сообщает пресс-служба МИД.

«Текущая ситуация в «Восточном партнерстве» накануне его предстоящего саммита свидетельствует о насущной необходимости переосмыслить стратегические цели этой важной инициативы ЕС, усилить ее геополитическое значение и открыть европейские перспективы для тех государств-участников, которые этого хотят. Это будет способствовать развитию сотрудничества всех государств региона на основе европейских ценностей, укрепит их устойчивость против внешних вызовов», - отмечается в заявлении.

В связи с этим сказано, что именно с такой целью Украина, Грузия и Молдова начали формат усиленного взаимодействия - ассоциированное трио. Это взаимодействие призвано, среди прочего, развить принцип дифференциации в рамках «Восточного партнерства», определить новые далеко идущие цели интеграции восточных партнеров по ЕС, укрепить их безопасность и устойчивость против гибридных угроз.

«Ассоциированное трио настроено быть в авангарде развития «Восточного партнерства», чтобы воплотить европейские устремления его стран-участниц и обеспечить дальнейшее сближение с ЕС», - говорится в заявлении.

Также сказано, что решение властей Беларуси о приостановлении участия в инициативе ЕС «Восточное партнерство» свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенства права и прав человека, на которых основано «Восточное партнерство».

«Самое главное, оно противоречит интересам белорусского народа и его исторической принадлежности к семье европейских народов», - говорится в заявлении.

В то же время, в МИД убеждены, что этот односторонний шаг властей Беларуси никоим образом не лишает белорусский народ его права на сближение с Евросоюзом и сотрудничество в рамках «Восточного партнерства» на основе европейских ценностей и с целью укрепления европейской идеи в нашем регионе.

Вместе с тем, Украина готова помочь белорусскому гражданскому обществу сохранить доступ к мероприятиям и проектам «Восточного партнерства», а также способствовать дальнейшему диалогу и контактам белорусского гражданского общества с Евросоюзом.

Напомним, Беларусь приостановила свое участие в инициативе ЕС для соседних стран – «Восточное партнерство».