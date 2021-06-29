Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС для соседних стран – «Восточное партнерство», сообщается на сайте МИД страны.

В Министерство иностранных дел Беларуси был вызван глава Представительства ЕС в Республике Беларусь Дирк Шубель.

В ходе встречи посла ЕС была заявлена ​​«твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство».

Дипломату была доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, которые «угрожают национальной безопасности Беларуси и причиняют прямой ущерб ее экономике и гражданам».

Поэтому Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство».

Также сообщается, что Беларусь начинает процедуру прекращения действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. Кроме того, постоянного представителя Беларуси при ЕС отзывают в Минск для консультаций.

«Руководителю Представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций», - говорится в заявлении.

МИД Беларуси объявил, что в соответствующем порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям европейских структур и лицам из стран ЕС, «которые способствовали введению ограничительных мер» против Минска.

Как сообщалось, 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Всем авиаперевозчикам ЕС рекомендуется избегать полетов над Беларусью, самолетам белорусских авиакомпаний закрыт доступ в европейские аэропорты.