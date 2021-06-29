Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в связи с требованием президента Владимира Зеленского подписал распоряжение о созыве на 16 часов 1 июля внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, сообщает пресс-служба ВР.

Так, на заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

1) проект закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2021» по направлению части средств программы «Большая стройка» на ремонтно-реставрационные работы на памятниках культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности (реестр. № 5551);

2) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности (рег. № 5655);

3) проект закона Украины о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления отдельных административных сборов за государственную регистрацию в сфере градостроительной деятельности (рег. № 5656);

4) проект закона Украины о коренных народах Украины (реестр. № 5506);

5) проект закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно администрирования налогов и сборов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя (рег. № 5501-д);

6) проект закона Украины о признании утратившим силу закона Украины «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины» и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (реестр. № 5502- д)

7) проект закона Украины о внесении изменений в раздел ХХ «Заключительные и переходные положения» Таможенного кодекса Украины в связи с потерей силу закона Украины «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины» (рег. № 5503-д);

8) проект закона Украины о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов) (рег. № 5599);

9) проект закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (рег. № 5600).