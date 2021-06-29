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Европарламент наказал восемь депутатов и объявил предупреждение еще трем за участие в фейковых миссиях наблюдения за выборами или референдумами. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на EU Observer.

Как сообщили источники издания, имена этих евродепутатов обнародовали на прошлой неделе на встрече группы Европарламента по поддержке демократии и координации выборов, осуществляющей надзор за миссиями по наблюдению за выборами (Democracy Support and Election Coordination Group (DEG), они были зачитаны сопредседателем DEG Томасом Тобе.

Пятеро депутатов, попавших в черный список - представители Франции из крайней правой фракции «Идентичность и демократия»: Вирджини Жорон, Эрве Жювен, Жан-Лен Лакапель, Тьерри Мариани и Филипп Оливье. Они, в частности, отличились поездкой в ​​Крым на референдум по изменениям в Конституцию РФ летом 2020 года (за что трое из списка недавно попали под санкции Украины) или на выборы в Казахстан.

Еще трое - представители крайне левых «Европейских объединенных левых / Зеленых левых Севера» (GUE/NGL): ирландцы Клэр Дейли и Мик Уоллес и испанец Ману Пинеда, которые ездили на выбору в Эквадор и Венесуэлу.

Внесение в черный список означает запрет на участие в официальных миссиях Европарламента для наблюдения за выборами до конца текущего года.

Депутаты, которые получили предупреждение - еще двое членов GUE/NGL, депутат от Франции Лейла Шайбе и от Испании Идоя Вильянуэва Руис, которые также ездили в Эквадор, а также - итальянец Фульвио Мартушелло от Европейской народной партии, крупнейшей фракции ЕП, друг экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. Он ездил на выборы в Казахстан.

EUobserver связался с 11 евродепутатами, попавшими в черный список или получившими предупреждения.

Пресс-служба Пинеды ответила, что тот «знаком с правилами неофициальных миссий, в которых принимал участие, поэтому никогда не выступал от имени Европарламента и не действовал так, как будто он был там в рамках своего мандата». Остальные оставили запрос без ответа или отказались от комментариев.
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