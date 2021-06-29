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В суд направлено обвинительное заключение в отношении четырех граждан Турции по факту контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины), сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, обвиняемые контрабандой ввезли в Украину из Пакистана героин, который под видом партии риса транспортировали на Западную Украину, чтобы переправить в страны Европейского Союза.

Во время обыска складов во Львове правоохранители обнаружили более 1 тонны героина, ориентировочная стоимость которого по ценам черного рынка составляет около 2,3 млрд грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось сотрудниками Управления СБУ во Львовской области, Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и главного отдела БКОП СБУ во Львовской области.
ForUm

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