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Окружной суд в польском Перемышле приговорил 49-летнего гражданина Украины Сергея Г. за руководство организованной преступной группой, попытку незаконного ввоза 237 килограммов гашиша, к 11 годам лишения свободы, сообщает Польское Радио.

Суд также обязал его выплатить штраф в размере 200 тыс. злотых, дополнительные 50 тыс. злотых с целью борьбы с предотвращением наркомании и обязал покрыть расходы на судебное разбирательство в размере 8 тыс. злотых.

Сергей Г. находился в розыске с 16 марта 2017 года на основании красной ноты Интерпола, Европейского ордера на арест и ордера на арест. Он был арестован 22 января 2020 в аэропорту Барселоны. 14 февраля передан польской стороне и заключен в исправительной колонии в Ряшеве.

В ходе производства прокурор Подкарпатского отделения Департамента по вопросам организованной преступности и коррупции краевой прокуратуры в Ряшеве установил, что наркотики транспортировались из Испании в Россию. Курьеры осуществляли контрабанду в специальных коробках, расположенных в автомобилях BMW X6 и BMW X5, на украинских номерных знаках. Контрабанду сорвали работники пограничной служб в Тересполе и Корчевой. Банда Сергея Г. действовала в Европейском Союзе, Украине и России.
ForUm

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