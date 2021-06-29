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В ближайший час и до конца суток 29 июня в столице ожидается гроза, шквалы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Департамент муниципальной безопасности КГГА призывает при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Во время интенсивных дождей - на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. Для ликвидации последствий непогоды КК «Киевавтодор» имеет 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции. В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК «Киевавтодор» по тел.: 284-74-19.
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