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В суд направлено обвинительное заключение по факту вымогательства взятки начальником одного из райуправлений Государственной налоговой инспекции в Тернопольской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Следствие установило, что чиновник требовал у предпринимательницы 1 млн гривен. За эти деньги он обещал помочь уменьшить штрафы и не открывать уголовное производство по результатам налоговой проверки компании.

Он привлек посредника, который был задержан вечером 26 февраля 2021 во время передачи 1 миллиона гривен.

Чиновник налоговой обвиняется в просьбе предоставить и в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Ему может грозить лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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