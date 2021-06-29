Средняя температура воздуха в июле предполагается 20-25 °, в Карпатах 16-18 °, что близко к климатической норме, сообщил Гидрометцентр.

Месячное количество осадков ожидается 34-91 мм, в Карпатах и ​​местами на Прикарпатье 103-155 мм, что также в пределах климатической нормы.

Абсолютный минимум температуры воздуха в июле составлял 1-9 ° тепла, на побережье морей 10-12 °, на высокогорье Карпат до 1 ° мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха 34-39 ° тепла, в южных, восточных, Днепропетровской областях и в Крыму местами 40-41 °, в горных районах 26-33 °.

Среднее месячное количество осадков в западных, северных и Винницкой областях 62-119 мм, в Карпатах 131-170 мм, на остальной территории страны 37-75 мм (на юго-востоке местами 23-36 мм).