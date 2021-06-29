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Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» № 1534-ІХ, который Верховная Рада приняла 3 июня.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, документ призван законодательно закрепить возможность автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров.

Также закон расширяет полномочия Укртрансбезопасности в части осуществления габаритно-весового контроля, в частности предоставляет ему право взыскивать в судебном порядке плату за проезд грузовиков, нарушающих габаритно-весовые нормы.

Кроме того, документ устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно усиливает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.

Ранее глава государства отмечал, что перегруженный автотранспорт, особенно в период сбора урожая, разрушает дорожную инфраструктуру, и речь идет не только о старых дорогах – разбиваются даже новопостроенные трассы.

Поэтому он подчеркнул важность принятия документа, который защитит дороги от разрушения излишне нагруженными автомобилями и повысит уровень безопасности дорожного движения.
ForUm

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