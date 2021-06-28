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В результате ДТП, произошедшего в турецкой провинции Айдын на западе страны, пострадали туристы из Украины. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Ege Haber.

«В ДТП пострадали 9 человек, в том числе водители столкнувшихся транспортных средств, 1 пассажир и 5 туристов», - сообщает издание.

Авария произошла на трассе в районе Шоке, что в провинции Айдын.

Пострадавших доставили в местную больницу. Авария произошла в 6 утра вчера. Микроавтобус, перевозивший туристов, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем.

Продолжается расследование инцидента. По предварительным выводам, микроавтобус с туристами выехал на встречную полосу из-за того, что водитель уснул за рулем.
ForUm

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