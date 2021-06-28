также в разделеСтолица
Сегодня в Киеве ожидаются сильные грозы с градом 15
За сутки в Киеве более 200 новых случаев COVID-19 10
На столичных рынках запретят продавать некоторые продукты 18
Жара в Киеве побила почти 100-летний рекорд 69
Киевсовет принял проект продления линии скоростного трамвая в центр города 15
В киевских больницах – 143 тяжелых COVID-больных 12
В Киеве останавливалось метро из-за падения пассажира на рельсы 14
В Киеве утвердили новые правила проката электросамокатов 24
В Киеве установлен первый температурный рекорд лета 13
В Киеве разоблачили банду, вымогавшую деньги за несуществующие кредиты 12
В метро Киева – проблемы с оплатой проезда 17
В Киеве из-за жары во время движения потерял сознание водитель трамвая 18
В Киеве за сутки не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 16
На пяти пляжах Киева обнаружили кишечную палочку 12
В Киеве сообщили о минировании нескольких ТРЦ и двух вокзалов 11
В Киеве – 241 новый случай COVID-19 13
ГосЧС сказала, когда песчаная буря уйдет из Киева 24
Кличко заявил о предотвращении незаконного строительства в Пуще-Водице 26

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 116 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«116 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных случаев нет. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 213 486», - сообщил Кличко.

Заболели 67 женщин в возрасте от 20 до 83 лет, 39 мужчин в возрасте от 21 до 78 лет. А также 7 девочек от 5 до 17 лет и 3 мальчиков от 9 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 1 больного коронавирусом. А также 45 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 120 человек. В общем коронавирус преодолели 204 359 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 36, в Оболонском - 21 и в Соломенском районе - 19 случаев», - отметил Виталий Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3159 грн.
9
Теги