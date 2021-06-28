В Киеве за минувшие сутки обнаружили 116 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«116 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных случаев нет. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 213 486», - сообщил Кличко.

Заболели 67 женщин в возрасте от 20 до 83 лет, 39 мужчин в возрасте от 21 до 78 лет. А также 7 девочек от 5 до 17 лет и 3 мальчиков от 9 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 1 больного коронавирусом. А также 45 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 120 человек. В общем коронавирус преодолели 204 359 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 36, в Оболонском - 21 и в Соломенском районе - 19 случаев», - отметил Виталий Кличко.