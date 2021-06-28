Завтра по инициативе президента состоится внеочередное заседание парламента.
Как передает УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.
Он отметил, что соответствующее письмо поступило в парламент от президента.
По словам Корниенко, Владимир Зеленский рекомендует Верховной Раде рассмотреть законопроекты, касающиеся национальной обороны, в частности о национальном сопротивлении.
Он отметил, что законопроект об олигархах парламент планирует рассмотреть в четверг.
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