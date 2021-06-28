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В мире по состоянию на утро 28 июня зафиксировано свыше 181,8 млн случаев заражения коронавирусом, из них свыше 3,9 млн - летальные, выздоровели уже свыше 166,3 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, сообщает Укринформ.

Согласно этим данным, в мире зафиксировали 181 871 502 случая COVID-19, в частности 3 939 215 - летальных, выздоровели 166 388 228 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (34 494 677), Индия (30 279 331), Бразилия (18 420 598), Франция (5 770 021), Россия (5 451 291), Турция (5 409 027).

Коронавирус зафиксировали в 220 странах и территориях.

Украина занимает 16 место в общей статистике.

 
ForUm

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