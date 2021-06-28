Перед зданием Верховной Рады состоялась церемония поднятия Государственного флага Украины, приуроченная к 25-й годовщине принятия Конституции Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

Военнослужащие Почетного караула Национальной гвардии торжественно подняли Государственный флаг Украины.

Во время торжеств состоялось открытие Памятного знака «Тризуб» по случаю 25-й годовщины принятия Конституции и к 30-летию принятия Акта провозглашения независимости Украины. Памятный знак был создан Владимиром Харченко и Национальной академией искусств и архитектуры.

Участие в церемонии приняли руководство Верховной Рады, председатели комитетов Верховной Рады, народные депутаты, общественность.

Сегодня Верховная Рада Украины проведет торжественное заседание по случаю 25-летия принятия Конституции Украины

Также в течение дня пройдет ряд мероприятий по случаю Дня Конституции Украины. С 13.00 до 18.00 Образовательный центр Верховной Рады проведет на площади Конституции просветительские мероприятия. В частности, флешмоб детских рисунков «Конституция глазами детей», написанные рассказы о желанных законопроектах, написанные важнейшие права и свободы человека, викторины о деятельности украинского парламента, а также игру «Знаешь ли ты свои права по Конституции?»

В 20.00 начнется концерт классической музыки «Симфоническое приношение» в исполнении симфонического оркестра Kyiv Symphony Orchestra, во время которого прозвучат произведения украинских композиторов.

Завершит праздничный день световое шоу на Площади Конституции, которое начнется в 21.30.

В течение дня продлится телемарафон «Моя Конституция 25 лет» парламентского телеканала «Рада» совместно с Общественным телевидением.