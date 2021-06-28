Национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Пилипа Орлика, а ее оригинал привезут в нашу страну к 30-летию Независимости. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на торжественном заседании Верховной Рады по случаю Дня Конституции, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Перед тем как приехать сюда, я традиционно, как и каждый год, возлагал цветы к памятнику Пилипу Орлику - гетману Войска Запорожского и автору знаменитой Конституции 1710 года, которую называют первой письменной конституцией Европы. Подавляющее большинство из нас о ней знает, слышали, читали или изучали. И при этом подавляющее большинство из нас никогда не видело ее вживую. Не видело частицы своей истории и своего наследия. Более того, за 311 лет Конституция Пилипа Орлика ни разу не была дома, на его Родине», – отметил он.

«Это неправильно. Это несправедливо. И это нужно исправить. Где-то так можно кратко описать диалог, который несколько месяцев мы вели с властями Швеции, в Национальном архиве которой хранится оригинал Конституции Пилипа Орлика. И сегодня мы наконец можем поделиться хорошими новостями. Первая. Национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Пилипа Орлика. Одна уже утром выставлена ​​в фойе Верховной Рады. Вторая будет находиться в Офисе президента. Третья - в Конституционном суде Украины. После его обновления и перезагрузки», – подчеркнул президент.

«И вторая новость. К 30-летию нашей Независимости, впервые за 311 лет, в Украину попадет оригинал Конституции Пилипа Орлика. Его вместе с булавой гетмана Пилипа Орлика и гетмана Ивана Мазепы, все желающие смогут увидеть в Софийском соборе. Полотно нашей истории имеет тысячу лет, и столько же частей пазла не хватает. Мы возвращаем украинцам эти части. Мы возвращаем Украине Украину», – подытожил Зеленский.

Напомним, в Украине 28 июня отмечается День Конституции. В этот день 1996 года в 9 часов 18 минут, после почти суток непрерывной работы, Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию.