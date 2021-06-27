На Сумщине в селе Белогривое Кролевецкого района Украинская Православная Церковь провела форум «Церковь и общество», организованный совместно с Всеукраинским Союзом православных женщин.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, участие в форуме приняли священники, преподаватели воскресных школ и миряне.

Председатель «Союза православных женщин» Ольга Коваленко отметила, что «Церковь несёт добро, свет, любовь и милосердие, всё то, чего так не хватает в современном мире. И данный форум на Сумщине дебютный, своего рода «пилотный проект» в Украине».

Форум возглавил архиепископ Конотопский и Глуховский Роман, который поделился мыслями о важности православного воспитания и популяризации духовных ценностей в обществе.

«В нашей епархии функционирует до 50 воскресных школ, активно работают, в числе прочих, социальный и молодежный отделы. Это уже не первый раз мы встречаемся со своими друзьями из Днепропетровщины, представителями других епархий, чтобы поделиться опытом. Надо идти к людям, идти им навстречу. Когда человек становится духовно крепким, налаживается и все материальное», – отметил владыка.

Особое внимание владыка уделил служению священника в условиях депопуляции сёл и хуторов. «Даже если в селе осталось пять человек, священник должен их опекать. Задача – служить этим людям, сплачивать, подсказывать – потому что это и есть христианство, наше православие, наше служение Богу и ближнему», - подчеркнул архиерей.

На форуме обсуждали важные темы, такие как социальная адаптация и образование детей с нарушениями развития, традиции воскресных школ, воспитание детей в православных семьях.

Педагог интерната из Кривого Рога Анатолий Глущенко рассказал о воспитании детей с пороками интеллектуального развития.

«Одной из основных проблем становится отсутствие социализации после интерната, то есть ненужность его выпускников обществу. В результате молодые люди, привыкшие к иждивенчеству, продолжают «работать сиротами». Однако пока что здесь православную Церковь активно опережают сектанты, буквально разбирающие неблагополучных детей для воспитания в «правильном» духе и пополнения своих рядов», – считает он.

От Днепропетровского центра помощи деструктивных культов «Диалог» участники форума получили рекомендации по профилактике и преодолению вовлечения людей в деструктивные культы.

Также практикующий хирург протоиерей Владимир Андрущенко высказался по вопросам, связанным с миссией Церкви во время пандемии и карантинных ограничений.

На форуме рассказали, что ежедневно при епархиальном управлении в Конотопе и при храме Рождества Христова в Шостке кормят бездомных, помогают продуктами Глуховской психиатрической больнице. Также готовится открытие православного детского лагеря.