Вооруженные силы Армении обстреляли позици азербайжанской армии в Кельбаджарском районе. Об этом сообщает минобороны Азербайджана в воскресенье, 27 июня.
«26 июня с 14:50 до 03:00 27 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Йухары Шорджа Варденисского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении сел Зейлик и Имамбинаси Кельбаджарского района», – говорится в сообщении.
Указано, что погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.
«В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений», – добавили в военном ведомстве.
Напомним, не так давно Азербайджан и Армения обменялись пленными и картой минных полей.
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