Вооруженные силы Армении обстреляли позици азербайжанской армии в Кельбаджарском районе. Об этом сообщает минобороны Азербайджана в воскресенье, 27 июня.

«26 июня с 14:50 до 03:00 27 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Йухары Шорджа Варденисского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении сел Зейлик и Имамбинаси Кельбаджарского района», – говорится в сообщении.

Указано, что погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

«В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений», – добавили в военном ведомстве.

Напомним, не так давно Азербайджан и Армения обменялись пленными и картой минных полей.