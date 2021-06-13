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Азербайджан передал 15 пленных Армении в обмен на карты минных полей в Нагорном Карабахе. Речь идет о минных полях в тех частях Агдамского района, которые по итогам осенней военной кампании перешли Баку.

Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел пишет "Интерфакс-Азербайджан".

Сообщается, что согласно договоренностям, сегодня в обмен на передачу карт с расположением почти 100 000 противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе армянской стороне передали 15 пленных.

Также сообщается, что передача осущетствилась при поддержке грузинского правительства, госсекретаря США, президента Совета ЕС и шведского председательства в ОБСЕ.

Напомним, Азербайджан объяснил захват шести армянских военных.
ForUm

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