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Задействованный в учениях "Си Бриз-2021" американский эсминец USS Ross зашел в порт Одессы. Он примет участие в масштабных учениях в Черном море.

Об этом говорится в сообщение на странице учений в Facebook.

«Эсминец Военно-морских сил США USS Ross прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze. Это 21-я итерация учений, в ходе которых более 30 стран объединятся в тренировках в Черном море», - говорится в сообщении.

Отметим, в апреле 2017 года эсминец USS Ross участвовал в ударе крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе "Эш-Шайрат".

Напомним, нынешние учения Sea Breeze будут самыми масштабными за 20 лет.
ForUm

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