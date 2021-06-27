Число погибших на месте обрушения жилого дома во Флориде возросло до 5 человек. Об этом сообщает Reuters.

По словам мэра округа Майами-Дейд Даниэллы Ливайн Кофе, во время поисков обнаружили человеческие останки, а еще три жертвы опознали.

156 человек все еще остаются пропавшими без вести.