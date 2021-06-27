Число погибших на месте обрушения жилого дома во Флориде возросло до 5 человек. Об этом сообщает Reuters.
По словам мэра округа Майами-Дейд Даниэллы Ливайн Кофе, во время поисков обнаружили человеческие останки, а еще три жертвы опознали.
156 человек все еще остаются пропавшими без вести.
Рано утром в четверг, 24 июня, в городе Серфсайд на юге Флориды обрушилась часть 12-этажного жилого дома. После частичного обрушения высотки во Флориде в США 159 человек все еще считаются пропавшими без вести, количество погибших возросло до 4.
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