В Афганистане во время очередных столкновений между членами группировки Талибан и силовиками погибли по меньшей мере 46 талибов, еще 25 получили ранения. Об этом накануне сообщило Синьхуа со ссылкой на заявление министерства обороны Афганистана.

Отмечается, что вооруженное противостояние развернулось в субботу в северной провинции Тахар, когда афганские военные нанесли удар по конвою Талибана и скоплению боевиков в районах Дашти-Кала и Рустак.

По данным афганской стороны, среди погибших были восемь руководителей Талибана.

«Были также уничтожены два автомобиля боевиков и некоторое количество единиц оружия и боеприпасов», – говорится в сообщении.

Агентство напоминает, что в течение последних недель на севере Афганистана продолжаются напряженные бои, в результате которых Талибан взял под контроль несколько районов. В свою очередь правительственным силам удалось отбить некоторые территории.