В Украине из-за непогоды по состоянию на утро воскресенья, 27 июня, обесточены 393 населенных пункта в восьми областях.
Об этом сообщили в службе спасения.
Как сообщается, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены:
129 населенных пунктов в Киевской области
73 - в Черниговской
57 - в Житомирской
50 - в Черкасской
26 - в Винницкой области
26 - во Львовской
20 - в Кировоградской области
12 - в Одесской
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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