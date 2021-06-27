также в разделеПроисшествия
Во Львове во время забега умер 23-летний бегун 11
После грозы улицы Одессы ушли под воду 32
При пожаре на Черниговщине погибла семейная пара 14
Оккупанты открывали огонь на восьми направлениях 10
На Ялту обрушился еще один ливень с грозой 35
Стало известно его имя военного, погибшего на Донбассе 27
Из суда в Одессе сбежал подозреваемый 23
В результате обстрела боевиков на Донбассе погиб украинский военный 51
На Львов обрушилась буря: затоплены улицы и повалены десятки деревьев 39
ООС: Боевики совершили 14 обстрелов, ранен военный 10
В Украине – 876 новых случаев COVID-19 17
На Луганщине возле пассажирской остановки нашли схрон боеприпасов 16
Нашли тело мужчины, пропавшего на Киевском море 4 дня назад 17
С начала лета в Украине утонули 126 человек 11
Оккупанты на Донбассе резко увеличили число обстрелов 13
Минобороны Великобритании опровергло обстрел своего эсминца войсками РФ 44
Под завалами грунта на берегу моря на Одесчине погибших не нашли 18
Российские военные открыли огонь по британскому эсминцу в Черном море 124

В Украине из-за непогоды по состоянию на утро воскресенья, 27 июня, обесточены 393 населенных пункта в восьми областях.

Об этом сообщили в службе спасения.

Как сообщается, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены:

129 населенных пунктов в Киевской области

73 - в Черниговской

57 - в Житомирской

50 - в Черкасской

26 - в Винницкой области

26 - во Львовской

20 - в Кировоградской области

12 - в Одесской 

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
19
Теги