Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что результаты президентских выборов в 2020 году "были подтасованы", как в Украине в 2004 году. Тогда из-за реальных фальсификаций выиграл якобы Виктор Янукович.

Об этом Трамп сказал, выступая на своем первом митинге после ухода из Белого дома.

Он снова заявил, что докажет "фальсификацию" выборов.

«Подобные вещи, говорят, случились в Украине в 2004 году. Теперь в большей степени они случились здесь. Мы это докажем», - сказал он.

По словам Трампа, в Филадельфии, например, "голосов подсчитали больше, чем там было избирателей.

Напомним, Трамп проиграл выборы президента Джо Байдену в ноябре 2020 года. После этого он длительное время говорил о фальсификации выборов, но в итоге ушел с поста в день инаугурации Байдена.