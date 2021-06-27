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В американском Уинтропе (штат Массачусетс) мужчина похитил грузовик и врезался на нем в дом, прежде чем застрелить двух человек. После его самого застрелила полиция.

Об этом пишет NBC Boston со ссылкой на полицию штата Массачусетс.

По данным полиции, грузовик принадлежал водопроводно-канализационной компании.

Мужчина вышел из грузовика и выстрелил в женщину и мужчину - они погибли. Сообщается, что у него было два экземпляра оружия.

Еще два человека пострадали, когда грузовик, управляемый правонарушителем, столкнулся с легковым авто. Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Как пишет CNN, подозреваемого нашли недалеко от места происшествия. По меньшей мере один офицер полиции выстрелил из своего оружия и ударил нападающего - его доставили в больницу, где он и умер.
ForUm

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