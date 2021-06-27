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За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня. Погиб украинский военнослужащий.

Так, вблизи населенного пункта Пески противник трижды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов.

«В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимое с жизнью», - говорится в сообщении.

Неподалеку Гнутово боевики дважды обстреливали украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров.

В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Возле Красногоровки российские оккупанты трижды обстреливали наши позиции из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а возле Старогнатовки – из стрелкового оружия.

Вблизи Новгогородського враг обстреливал украинских защитников из вооружения БМП-1.

Недалеко от Золотого-4 российские наемники осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Возле Широкино российские оккупанты обстреливали наших военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Красногоровки был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра, 27 июня зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня вблизи поселка Шумы.
ForUm

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