Более 70% случаев коронавируса в районе Лиссабона вызваны более заразной разновидностью Дельта варианта, который быстро распространяется на другие части страны. Власти Португалии, опасаясь четвертой волны коронавируса, пытаются остановить тревожный рост инфекции. Об этом пишет Reuters.

Сотрудник Национального института здравоохранения Рикардо Хорхе сообщил в своем отчете, что вариант Дельта, впервые обнаруженный в Индии, составляет 51% случаев в континентальной Португалии, что свидетельствует о том, что этот вариант "быстро распространяется", как это произошло в Великобритании.

В пятницу число новых случаев коронавируса выросло на 1 604, что является самым большим скачком с 19 февраля в стране с населением чуть более 10 млн человек. В целом с начала пандемии в Португалии зарегистрировано 871 483 случая заболевания и 17 081 смертей.

Хотя большинство новых случаев заболевания по-прежнему были сконцентрированы в густонаселенном регионе Лиссабона, южный регион Алгарве, известный своими пляжами и полями для гольфа, имеет самое высокое число репликации COVID-19 "R" - 1,34, говорится в отчете.

Прыжок инфицирования коронавируса произошел после того, как в середине мая Португалия, зависимая от туризма, открылась для посетителей из Европейского Союза и Великобритании. Большинство предприятий вновь открылись, и с началом летнего сезона пляжи были забиты людьми.