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В оккупированной Ялте начался сильный ливень с грозой и молнией. Подконтрольные России "власти" разворачивают оперативный штаб.

Об этом "глава администрации" Ялты Янина Павленко сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, собирают штаб для того, чтобы усилить сейчас те тонкие места, где еще возможны подтопления, связанные с усилившимися сейчас ливнями.

Ранее спасатели предупредили крымчан о сильном дожде, грозе, граде и ветре в 15-20 м/с до конца субботы.

На прошлой неделе из-за черноморского циклона на Крым обрушили сильнейшие ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы.
ForUm

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