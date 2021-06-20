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В Крыму в оккупированной Россией Ялте из-за проливных дождей из берегов вышла река, образовав потоп. В результате погиб один человек, еще один — пропал без вести. «Власть» полуострова заявила о «катастрофических убытках».

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Всего травмы получили 18 человек. Среди пострадавших два человека попали в больницу, еще одного прооперировали. Спасатели ищут пропавшую без вести женщину, один мужчина погиб. Ранее сообщалось о двух погибших.

Ливни подтопили 101 дом, из 43 уже откачали воду. Спасатели эвакуировали 608 человек, а пункты временного размещения приняли 90 жителей.

По состоянию на утро 19 июня были обесточены 7211 абонентов, 235 — отключили от газоснабжения. Водоотведение проводят в штатном режиме.

Теперь река постепенно возвращается в свое русло, а поток уже значительно уменьшился. Ялтинцев предупредили об отключении водоснабжения в городе, местных жителей призвали запасаться питьевой водой.

Напомним, в оккупированном Крыму из-за ливней затоплены Керчь и Ялта.
ForUm

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