В Крыму в оккупированной Россией Ялте из-за проливных дождей из берегов вышла река, образовав потоп. В результате погиб один человек, еще один — пропал без вести. «Власть» полуострова заявила о «катастрофических убытках».
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Всего травмы получили 18 человек. Среди пострадавших два человека попали в больницу, еще одного прооперировали. Спасатели ищут пропавшую без вести женщину, один мужчина погиб. Ранее сообщалось о двух погибших.
По состоянию на утро 19 июня были обесточены 7211 абонентов, 235 — отключили от газоснабжения. Водоотведение проводят в штатном режиме.
Теперь река постепенно возвращается в свое русло, а поток уже значительно уменьшился. Ялтинцев предупредили об отключении водоснабжения в городе, местных жителей призвали запасаться питьевой водой.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время