Администрация президента США Джо Байдена планирует эвакуировать хотя бы часть афганцев, работавших с американскими военными и которым угрожает возмездие от “Талибана” до официальной даты завершения вывода США 11 сентября. Об этом пишет NBC News.

Решение стало следствием внутренних дебатов и срочных обращений последних недель от законодателей обеих сторон, ветеранов войны в Афганистане, афганцев, которые рисковали своей жизнью, чтобы поддержать американских солдат, и от дипломатов в длинной войне в Америке.

Ранее Белый дом отказался поддержать эту идею, но президент Джо Байден дал зеленый свет планам эвакуации, заявив журналистам: «Те, кто нам помог, не останутся позади».

Неопределенное количество афганцев, работавших переводчиками для правительства США и подавших документы на визу, будут перевезены в третью страну, где их документы будут пересмотрены.

Оставалось непонятным, сколько афганцев будут эвакуированы, третье страна примет их и когда начнется операция. По словам чиновников, вывод США, возможно, будет фактически завершен в следующем месяце.

Заместитель пресс-секретаря Государственного департамента Джалина Портер сказала, что эвакуированные из земли 18 000 афганцев, которые уже находятся в трубопроводе Специальной иммиграционной визы.

Президент США Джо Байден объявил о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года.