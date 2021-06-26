Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции СНБО против российских компаний и физических лиц могут повлиять на вероятность встречи президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина.

Об этом сообщает ТАСС.

«Если рассматривать эти шаги как подготовку почвы для двусторонней встречи, то возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то можно понять эти шаги Киева», — сказал он.

Песков считает, что Украина в последнее время «выступает с рядом противоречивых заявлений» об отношениях с РФ.

«Много всего абсолютно непонятного. Украина заинтересована в продолжении транзита газа — и объявляет санкции против [главы Газпрома] Алексея Миллера. А кто будет подписывать контракт? С кем вести переговоры? Поэтому вопросов больше, чем ответов», — добавил пресс-секретарь Путина.

В то же время он подчеркнул, что в позиции России по украинскому вопросу просматривать «особо ничего», а ситуацию на Донбассе в очередной раз назвал «внутриукраинской проблемой», добавив, что «Россия участвует в формате, который работает, чтобы помочь Украине решить эту проблему».

«По международному признанию, этот комплекс мер является единственно возможным механизмом урегулирования. Это признают все участники формата, может быть, за исключением самой Украины. Украинский вопрос — это Донбасс, хотя Киев считает, что это Донбасс и Крым, но Крым не обсуждается со стороны России», — сказал Песков.

Напомним, в Украину приедут специалисты США по санкциям.