В Хорватии из-за сообщения о заложенной на борту бомбы экстренно сел самолет Boeing 737-7Q8 компании Smartwings, который вылетел в пятницу, 25 июня, вылетел из Праги, сообщает пресс-служба МВД балканской республики.

Отмечается, что экстренная посадка произошла в конечном пункте назначения – городе Сплит. При досмотре лайнера взрывное устройство обнаружено не было.

«Проведены необходимые проверки воздушного судна, а также рентгеновский осмотр багажа. Информация об угрозе не подтверждена, самолет передан капитану. Далее предстоит возврат багажа пассажирам», - говорится в сообщении ведомства.

Перед этим Министерство внутренних дел сообщало, что полиция в соответствии со стандартными оперативными процедурами проверяет сообщение об угрозе в пассажирском самолете, который приземлился в аэропорту Сплита после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Самолет Boeing 737-7Q8 компании Smartwings выполнял рейс Прага - Сплит. Экипаж получил от диспетчеров сообщение о бомбе на борту и, сообщив об экстренной ситуации, выполнил посадку в чрезвычайном порядке. В ходе проведения оперативных мероприятий, аэропорт работал в штатном режиме.