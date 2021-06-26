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На выходных 26−27 июня погода в Украине резко ухудшится. Ряд регионов накроют грозовые ливни, град и шквалы.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, 26 июня в западных, северных и южных областях ожидаются грозы. Днем в отдельных регионах град и шквалы 15−20 м/с.

В западных областях в субботу местами прогнозируют сильные ливни (I уровень опасности, желтый).

27 июня в Украине ожидаются грозы. В отдельных регионах град и шквалы 15−20 м/с.

Кроме того, в воскресенье в северных, центральных и южных областях местами сильные ливни (I уровень опасности, желтый).
ForUm

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